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Балтика-БФУ - Кайрат

01.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Калининград, стадион Балтика Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 3 тур Балтика-БФУ - Кайрат
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