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Тверь - Чита

24.07.2021, Суббота, 16:00 мск Тверь, стадион Юность Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 2 тур Тверь - Чита
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
29 тур
12 июня, суббота 09:00 Чита Тверь
2 тур
12 августа, среда 17:00 Тверь 4:2 Чита
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