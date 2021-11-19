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Спартак-Нальчик - Черноморец

19.11.2021, Пятница, 14:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 19 тур Спартак-Нальчик - Черноморец
Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022)
3 тур
7 августа, суббота 19:00 Черноморец 1:1 Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
23 тур
10 апреля, суббота 16:00 Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец
7 тур
20 сентября, воскресенье 17:30 Черноморец 0:2 Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
17 тур
10 ноября, воскресенье 14:00 Спартак-Нальчик 0:2 Черноморец
3 тур
1 августа, четверг 18:30 Черноморец 1:1 Спартак-Нальчик
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
23 тур
17 апреля, среда 17:30 Черноморец 0:0 Спартак-Нальчик
9 тур
22 сентября, суббота 17:00 Спартак-Нальчик 1:3 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
24 тур
31 марта, суббота 15:00 Спартак-Нальчик 2:1 Черноморец
8 тур
8 сентября, пятница 18:00 Черноморец 0:0 Спартак-Нальчик
Россия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
23 августа, среда 18:30 Спартак-Нальчик 1:1
(4:3)п		 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
15 тур
25 октября, воскресенье 15:00 Спартак-Нальчик 1:0 Черноморец
3 тур
4 августа, вторник 19:00 Черноморец 0:2 Спартак-Нальчик
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
31 тур
19 мая, вторник 18:30 Спартак-Нальчик 2:1 Черноморец
26 тур
24 апреля, пятница 17:00 Черноморец 1:1 Спартак-Нальчик
Россия. Кубок (2014/2015)
1/64 финала
23 августа, суббота 19:00 Черноморец 2:1 Спартак-Нальчик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мх 32 25 5 2 62:12 +50 80
2. СКА 32 24 4 4 71:22 +49 76
3. Чайка 32 21 7 4 88:24 +64 70
4. Форте 32 17 10 5 55:31 +24 61
5. Черноморец Нв 32 18 6 8 70:35 +35 60
6. Кубань Холдинг 32 15 9 8 46:31 +15 54
7. Анжи 32 13 9 10 46:35 +11 48
8. Легион 32 12 10 10 44:31 +13 46
9. Биолог-Новокубанск 32 11 11 10 50:45 +5 44
10. Спартак Нч 32 10 10 12 32:28 +4 40
11. Дружба 32 7 11 14 25:44 -19 32
12. Машук-КМВ 32 7 10 15 47:54 -7 31
13. Туапсе 32 12 2 18 36:60 -24 29
14. Динамо Ст 32 7 8 17 40:57 -17 29
15. Ротор-2 32 5 6 21 26:74 -48 21
16. Алания-2 32 2 6 24 32:97 -65 12
17. Ессентуки 32 2 4 26 16:106 -90 10
* - Туапсе: снято 9
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