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Машук-КМВ - СКА

06.11.2021, Суббота, 15:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 17 тур Машук-КМВ - СКА
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
24 тур
16 апреля, пятница 16:00 СКА 4:0 Машук-КМВ
8 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Машук-КМВ 3:1 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
18 тур
14 ноября, четверг 15:00 Машук-КМВ 1:1 СКА
4 тур
9 августа, пятница 18:00 СКА 2:1 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
21 тур
6 апреля, суббота 15:00 СКА 2:2 Машук-КМВ
7 тур
9 сентября, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 0:0 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
29 тур
28 апреля, суббота 16:00 Машук-КМВ 2:1 СКА
13 тур
11 октября, среда 15:00 СКА 0:0 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
17 тур
20 ноября, воскресенье 14:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
3 тур
12 августа, пятница 17:30 СКА 2:3 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
17 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 СКА 1:1 Машук-КМВ
5 тур
18 августа, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:0 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
21 тур
7 ноября, среда 15:00 СКА 0:1 Машук-КМВ
5 тур
9 августа, четверг 18:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
19 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 3:0 СКА
3 тур
3 мая, вторник 00:00 СКА 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
22 тур
25 августа, среда 18:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
6 тур
13 мая, четверг 00:00 СКА 2:3 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
25 тур
31 августа, понедельник 00:00 Машук-КМВ 2:1 СКА
7 тур
13 мая, среда 18:00 СКА 2:2 Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион 2008
29 тур
26 августа, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:4 СКА
9 тур
5 мая, понедельник 18:00 СКА 1:0 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мх 32 25 5 2 62:12 +50 80
2. СКА 32 24 4 4 71:22 +49 76
3. Чайка 32 21 7 4 88:24 +64 70
4. Форте 32 17 10 5 55:31 +24 61
5. Черноморец Нв 32 18 6 8 70:35 +35 60
6. Кубань Холдинг 32 15 9 8 46:31 +15 54
7. Анжи 32 13 9 10 46:35 +11 48
8. Легион 32 12 10 10 44:31 +13 46
9. Биолог-Новокубанск 32 11 11 10 50:45 +5 44
10. Спартак Нч 32 10 10 12 32:28 +4 40
11. Дружба 32 7 11 14 25:44 -19 32
12. Машук-КМВ 32 7 10 15 47:54 -7 31
13. Туапсе 32 12 2 18 36:60 -24 29
14. Динамо Ст 32 7 8 17 40:57 -17 29
15. Ротор-2 32 5 6 21 26:74 -48 21
16. Алания-2 32 2 6 24 32:97 -65 12
17. Ессентуки 32 2 4 26 16:106 -90 10
* - Туапсе: снято 9
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