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Биолог-Новокубанск - СКА

23.10.2021, Суббота, 14:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 15 тур Биолог-Новокубанск - СКА
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
32 тур
2 июня, среда 17:30 СКА 3:1 Биолог-Новокубанск
16 тур
19 ноября, четверг 14:00 Биолог-Новокубанск 1:6 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
11 тур
28 сентября, суббота 14:00 Биолог-Новокубанск 2:3 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
28 тур
18 мая, суббота 17:00 Биолог-Новокубанск 2:1 СКА
14 тур
21 октября, воскресенье 15:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
21 тур
12 марта, понедельник 15:30 СКА 1:1 Биолог-Новокубанск
5 тур
18 августа, пятница 17:30 Биолог-Новокубанск 0:0 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
23 тур
17 апреля, понедельник 17:00 СКА 1:0 Биолог-Новокубанск
9 тур
25 сентября, воскресенье 16:00 Биолог-Новокубанск 0:2 СКА
Россия. Кубок (2016/2017)
1/64 финала
8 августа, понедельник 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
25 тур
24 мая, вторник 17:00 Биолог-Новокубанск 2:0 СКА
13 тур
11 октября, воскресенье 15:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 17:30 Биолог-Новокубанск 0:1 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
19 тур
26 октября, пятница 16:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
3 тур
26 июля, четверг 18:30 Биолог-Новокубанск 4:0 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
26 тур
30 октября, воскресенье 15:00 Биолог-Новокубанск 1:0 СКА
10 тур
28 июня, вторник 00:00 СКА 0:0 Биолог-Новокубанск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мх 32 25 5 2 62:12 +50 80
2. СКА 32 24 4 4 71:22 +49 76
3. Чайка 32 21 7 4 88:24 +64 70
4. Форте 32 17 10 5 55:31 +24 61
5. Черноморец Нв 32 18 6 8 70:35 +35 60
6. Кубань Холдинг 32 15 9 8 46:31 +15 54
7. Анжи 32 13 9 10 46:35 +11 48
8. Легион 32 12 10 10 44:31 +13 46
9. Биолог-Новокубанск 32 11 11 10 50:45 +5 44
10. Спартак Нч 32 10 10 12 32:28 +4 40
11. Дружба 32 7 11 14 25:44 -19 32
12. Машук-КМВ 32 7 10 15 47:54 -7 31
13. Туапсе 32 12 2 18 36:60 -24 29
14. Динамо Ст 32 7 8 17 40:57 -17 29
15. Ротор-2 32 5 6 21 26:74 -48 21
16. Алания-2 32 2 6 24 32:97 -65 12
17. Ессентуки 32 2 4 26 16:106 -90 10
* - Туапсе: снято 9
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