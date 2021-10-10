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Черноморец - СКА

10.10.2021, Воскресенье, 17:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 13 тур Черноморец - СКА
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
33 тур
9 июня, среда 18:00 СКА 2:3 Черноморец
17 тур
6 марта, суббота 14:30 Черноморец 1:0 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
1 тур
16 июля, вторник 18:30 Черноморец 0:1 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
24 тур
21 апреля, воскресенье 16:00 Черноморец 1:0 СКА
10 тур
30 сентября, воскресенье 15:00 СКА 2:2 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
26 тур
9 апреля, понедельник 17:00 СКА 0:1 Черноморец
10 тур
23 сентября, суббота 18:00 Черноморец 2:0 СКА
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
20 тур
26 марта, воскресенье 15:30 СКА 1:0 Черноморец
6 тур
2 сентября, пятница 18:30 Черноморец 0:0 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
19 тур
11 апреля, понедельник 16:30 СКА 2:0 Черноморец
7 тур
1 сентября, вторник 19:00 Черноморец 2:2 СКА
7 тур
1 сентября, вторник 19:00 Черноморец 2:2 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
29 тур
11 мая, суббота 00:00 Черноморец 3:0 СКА
13 тур
25 сентября, вторник 17:00 СКА 0:1 Черноморец
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
18 тур
2 августа, понедельник 19:30 Черноморец 2:1 СКА
2 тур
17 апреля, суббота 00:00 СКА 2:3 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2008
26 тур
9 августа, суббота 19:30 Черноморец 2:0 СКА
6 тур
19 апреля, суббота 16:00 СКА 1:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мх 32 25 5 2 62:12 +50 80
2. СКА 32 24 4 4 71:22 +49 76
3. Чайка 32 21 7 4 88:24 +64 70
4. Форте 32 17 10 5 55:31 +24 61
5. Черноморец Нв 32 18 6 8 70:35 +35 60
6. Кубань Холдинг 32 15 9 8 46:31 +15 54
7. Анжи 32 13 9 10 46:35 +11 48
8. Легион 32 12 10 10 44:31 +13 46
9. Биолог-Новокубанск 32 11 11 10 50:45 +5 44
10. Спартак Нч 32 10 10 12 32:28 +4 40
11. Дружба 32 7 11 14 25:44 -19 32
12. Машук-КМВ 32 7 10 15 47:54 -7 31
13. Туапсе 32 12 2 18 36:60 -24 29
14. Динамо Ст 32 7 8 17 40:57 -17 29
15. Ротор-2 32 5 6 21 26:74 -48 21
16. Алания-2 32 2 6 24 32:97 -65 12
17. Ессентуки 32 2 4 26 16:106 -90 10
* - Туапсе: снято 9
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