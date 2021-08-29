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Дружба - Черноморец

29.08.2021, Воскресенье, 18:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 6 тур Дружба - Черноморец
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
32 тур
2 июня, среда 18:30 Черноморец 5:0 Дружба
16 тур
21 ноября, суббота 15:30 Дружба 0:3 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
13 тур
12 октября, суббота 16:00 Дружба 4:2 Черноморец
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 18:30 Дружба 0:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
28 тур
18 мая, суббота 17:00 Черноморец 2:0 Дружба
14 тур
21 октября, воскресенье 16:00 Дружба 0:1 Черноморец
Россия. Кубок (2018/2019)
1/64 финала
7 августа, вторник 12:00 Дружба 0:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
30 тур
4 мая, пятница 18:00 Дружба 2:1 Черноморец
14 тур
15 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 5:0 Дружба
Россия. Кубок (2017/2018)
1/128 финала
24 июля, понедельник 16:00 Дружба 2:4 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
23 тур
16 апреля, воскресенье 16:00 Черноморец 1:2 Дружба
9 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Дружба 1:5 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
26 тур
30 мая, понедельник 18:00 Черноморец 1:0 Дружба
1 тур
20 июля, понедельник 18:00 Дружба 0:3 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2014/2015), группа 1
18 тур
18 ноября, вторник 17:00 Черноморец 3:1 Дружба
8 тур
19 сентября, пятница 16:30 Дружба 1:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
22 тур
7 ноября, четверг 18:00 Черноморец 3:0 Дружба
6 тур
9 августа, пятница 18:00 Дружба 0:3 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
32 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Дружба 2:4 Черноморец
16 тур
11 октября, четверг 18:00 Черноморец 2:0 Дружба
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
27 тур
24 сентября, пятница 17:00 Дружба 0:2 Черноморец
11 тур
15 июня, вторник 00:00 Черноморец 4:0 Дружба
Россия. Кубок (2010/2011)
50 тур
26 апреля, понедельник 00:00 Черноморец 2:0 Дружба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мх 32 25 5 2 62:12 +50 80
2. СКА 32 24 4 4 71:22 +49 76
3. Чайка 32 21 7 4 88:24 +64 70
4. Форте 32 17 10 5 55:31 +24 61
5. Черноморец Нв 32 18 6 8 70:35 +35 60
6. Кубань Холдинг 32 15 9 8 46:31 +15 54
7. Анжи 32 13 9 10 46:35 +11 48
8. Легион 32 12 10 10 44:31 +13 46
9. Биолог-Новокубанск 32 11 11 10 50:45 +5 44
10. Спартак Нч 32 10 10 12 32:28 +4 40
11. Дружба 32 7 11 14 25:44 -19 32
12. Машук-КМВ 32 7 10 15 47:54 -7 31
13. Туапсе 32 12 2 18 36:60 -24 29
14. Динамо Ст 32 7 8 17 40:57 -17 29
15. Ротор-2 32 5 6 21 26:74 -48 21
16. Алания-2 32 2 6 24 32:97 -65 12
17. Ессентуки 32 2 4 26 16:106 -90 10
* - Туапсе: снято 9
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