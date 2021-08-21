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Черноморец - Анжи

21.08.2021, Суббота, 19:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 5 тур Черноморец - Анжи
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
24 тур
15 апреля, четверг 18:00 Черноморец 4:1 Анжи
8 тур
26 сентября, суббота 16:00 Анжи 2:2 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
19 тур
15 марта, воскресенье 14:00 Анжи 3:2 Черноморец
5 тур
16 августа, пятница 18:00 Черноморец 2:1 Анжи
Россия. Кубок (2014/2015)
1/32 финала
30 августа, суббота 18:00 Черноморец 1:4 Анжи
Россия. Первый дивизион 2009
28 тур
31 августа, понедельник 19:00 Черноморец 1:2 Анжи
8 тур
3 мая, воскресенье 17:00 Анжи 2:0 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2008
23 тур
26 июля, суббота 18:30 Анжи 3:0 Черноморец
3 тур
6 апреля, воскресенье 16:00 Черноморец 0:1 Анжи
Чемпионат России 2001
26 тур
1 октября, понедельник 00:00 Анжи 3:1 Черноморец
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Черноморец 0:0 Анжи
Чемпионат России 2000
29 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Анжи 2:1 Черноморец
15 тур
27 июня, вторник 00:00 Черноморец 3:0 Анжи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мх 32 25 5 2 62:12 +50 80
2. СКА 32 24 4 4 71:22 +49 76
3. Чайка 32 21 7 4 88:24 +64 70
4. Форте 32 17 10 5 55:31 +24 61
5. Черноморец Нв 32 18 6 8 70:35 +35 60
6. Кубань Холдинг 32 15 9 8 46:31 +15 54
7. Анжи 32 13 9 10 46:35 +11 48
8. Легион 32 12 10 10 44:31 +13 46
9. Биолог-Новокубанск 32 11 11 10 50:45 +5 44
10. Спартак Нч 32 10 10 12 32:28 +4 40
11. Дружба 32 7 11 14 25:44 -19 32
12. Машук-КМВ 32 7 10 15 47:54 -7 31
13. Туапсе 32 12 2 18 36:60 -24 29
14. Динамо Ст 32 7 8 17 40:57 -17 29
15. Ротор-2 32 5 6 21 26:74 -48 21
16. Алания-2 32 2 6 24 32:97 -65 12
17. Ессентуки 32 2 4 26 16:106 -90 10
* - Туапсе: снято 9
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