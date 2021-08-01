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Машук-КМВ - Черноморец

01.08.2021, Воскресенье, 00:00 мск Пятигорск, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 2 тур Машук-КМВ - Черноморец
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
30 тур
21 мая, пятница 18:30 Черноморец 3:0 Машук-КМВ
14 тур
7 ноября, суббота 15:00 Машук-КМВ 0:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2019/2020)
8 тур
8 сентября, воскресенье 17:30 Черноморец 3:0 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2018/2019)
30 тур
31 мая, пятница 18:00 Черноморец 2:0 Машук-КМВ
1 тур
25 июля, среда 18:00 Машук-КМВ 2:1 Черноморец
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2017/2018)
32 тур
16 мая, среда 16:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
16 тур
28 октября, суббота 16:00 Черноморец 2:1 Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017)
16 тур
13 ноября, воскресенье 16:00 Черноморец 3:0 Машук-КМВ
2 тур
4 августа, четверг 18:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
25 тур
24 мая, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:1 Черноморец
13 тур
11 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 2:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап (2014/2015), группа A
32 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Черноморец 3:3 Машук-КМВ
25 тур
19 апреля, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 1:1 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
25 тур
15 апреля, вторник 17:00 Машук-КМВ 0:2 Черноморец
9 тур
28 августа, среда 19:00 Черноморец 4:0 Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
28 тур
6 мая, понедельник 17:30 Машук-КМВ 1:2 Черноморец
12 тур
19 сентября, среда 18:00 Черноморец 1:1 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
33 тур
30 октября, суббота 15:00 Черноморец 2:1 Машук-КМВ
17 тур
22 июля, четверг 18:00 Машук-КМВ 2:1 Черноморец
Россия. Первый дивизион 2008
44 тур
6 ноября, четверг 19:00 Черноморец 3:2 Машук-КМВ
2 тур
30 марта, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 0:0 Черноморец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо Мх 32 25 5 2 62:12 +50 80
2. СКА 32 24 4 4 71:22 +49 76
3. Чайка 32 21 7 4 88:24 +64 70
4. Форте 32 17 10 5 55:31 +24 61
5. Черноморец Нв 32 18 6 8 70:35 +35 60
6. Кубань Холдинг 32 15 9 8 46:31 +15 54
7. Анжи 32 13 9 10 46:35 +11 48
8. Легион 32 12 10 10 44:31 +13 46
9. Биолог-Новокубанск 32 11 11 10 50:45 +5 44
10. Спартак Нч 32 10 10 12 32:28 +4 40
11. Дружба 32 7 11 14 25:44 -19 32
12. Машук-КМВ 32 7 10 15 47:54 -7 31
13. Туапсе 32 12 2 18 36:60 -24 29
14. Динамо Ст 32 7 8 17 40:57 -17 29
15. Ротор-2 32 5 6 21 26:74 -48 21
16. Алания-2 32 2 6 24 32:97 -65 12
17. Ессентуки 32 2 4 26 16:106 -90 10
* - Туапсе: снято 9
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