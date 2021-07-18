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Знамя - Строгино

18.07.2021, Воскресенье, 18:30 мск Ногинск, стадион Знамя Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 1 тур Знамя - Строгино
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
1 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Строгино 1:1 Знамя
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