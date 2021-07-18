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Квант - Сатурн

18.07.2021, Воскресенье, 18:00 мск Обнинск, стадион Труд Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 1 тур Квант - Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
9 тур
14 сентября, суббота 16:00 Квант 0:2 Сатурн
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
17 тур
10 ноября, суббота 13:00 Сатурн 0:0 Квант
5 тур
17 августа, пятница 18:00 Квант 2:1 Сатурн
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