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Торпедо Вл - Знамя Труда

18.07.2021, Воскресенье, 19:00 мск Владимир, стадион Торпедо Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 1 тур Торпедо Вл - Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
24 тур
11 мая, вторник 18:00 Торпедо Вл 1:2 Знамя Труда
5 тур
6 сентября, воскресенье 13:00 Знамя Труда 0:0 Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
10 тур
21 сентября, суббота 14:00 Знамя Труда 0:0 Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
15 тур
27 октября, суббота 16:00 Торпедо Вл 0:2 Знамя Труда
3 тур
3 августа, пятница 18:00 Знамя Труда 0:3 Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
17 тур
10 ноября, пятница 13:00 Знамя Труда 0:6 Торпедо Вл
5 тур
18 августа, пятница 18:00 Торпедо Вл 3:0 Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2016/2017)
24 тур
21 мая, воскресенье 17:30 Торпедо Вл 2:1 Знамя Труда
12 тур
9 октября, воскресенье 14:00 Знамя Труда 2:0 Торпедо Вл
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 17:00 Знамя Труда 0:1 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016)
27 тур
16 мая, понедельник 17:00 Знамя Труда 0:3 Торпедо Вл
13 тур
5 октября, понедельник 18:00 Торпедо Вл 3:2 Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2014/2015)
28 тур
24 мая, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 1:0 Знамя Труда
14 тур
5 октября, воскресенье 16:00 Знамя Труда 0:4 Торпедо Вл
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014)
23 тур
2 ноября, суббота 14:00 Знамя Труда 1:1 Торпедо Вл
13 тур
14 сентября, суббота 18:00 Торпедо Вл 1:0 Знамя Труда
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