Торпедо Вл - Знамя Труда

|24 тур
|11 мая, вторник
|18:00
|Торпедо Вл
|1:2
|Знамя Труда
|5 тур
|6 сентября, воскресенье
|13:00
|Знамя Труда
|0:0
|Торпедо Вл
|24 тур
|11 мая, вторник
|18:00
|Торпедо Вл
|1:2
|Знамя Труда
|5 тур
|6 сентября, воскресенье
|13:00
|Знамя Труда
|0:0
|Торпедо Вл
|10 тур
|21 сентября, суббота
|14:00
|Знамя Труда
|0:0
|Торпедо Вл
|15 тур
|27 октября, суббота
|16:00
|Торпедо Вл
|0:2
|Знамя Труда
|3 тур
|3 августа, пятница
|18:00
|Знамя Труда
|0:3
|Торпедо Вл
|17 тур
|10 ноября, пятница
|13:00
|Знамя Труда
|0:6
|Торпедо Вл
|5 тур
|18 августа, пятница
|18:00
|Торпедо Вл
|3:0
|Знамя Труда
|24 тур
|21 мая, воскресенье
|17:30
|Торпедо Вл
|2:1
|Знамя Труда
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|14:00
|Знамя Труда
|2:0
|Торпедо Вл
|1/128 финала
|24 июля, воскресенье
|17:00
|Знамя Труда
|0:1
|Торпедо Вл
|27 тур
|16 мая, понедельник
|17:00
|Знамя Труда
|0:3
|Торпедо Вл
|13 тур
|5 октября, понедельник
|18:00
|Торпедо Вл
|3:2
|Знамя Труда
|28 тур
|24 мая, воскресенье
|18:00
|Торпедо Вл
|1:0
|Знамя Труда
|14 тур
|5 октября, воскресенье
|16:00
|Знамя Труда
|0:4
|Торпедо Вл
|23 тур
|2 ноября, суббота
|14:00
|Знамя Труда
|1:1
|Торпедо Вл
|13 тур
|14 сентября, суббота
|18:00
|Торпедо Вл
|1:0
|Знамя Труда