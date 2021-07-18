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Динамо-2 - Муром

18.07.2021, Воскресенье, 18:00 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 1 тур Динамо-2 - Муром
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
26 тур
23 мая, воскресенье 16:00 Динамо-2 1:0 Муром
3 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Муром 1:2 Динамо-2
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