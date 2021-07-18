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Звезда - Балтика-БФУ

18.07.2021, Воскресенье, 18:00 мск Санкт-Петербург, стадион Нова Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 1 тур Звезда - Балтика-БФУ
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