Порту - Брага

|18 тур
|7 февраля, воскресенье
|23:45
|Брага
|2:2
|Порту
|1 тур
|19 сентября, суббота
|23:00
|Порту
|3:1
|Брага
|18 тур
|7 февраля, воскресенье
|23:45
|Брага
|2:2
|Порту
|1 тур
|19 сентября, суббота
|23:00
|Порту
|3:1
|Брага
|25 тур
|6 марта, воскресенье
|23:30
|Брага
|3:1
|Порту
|8 тур
|25 октября, воскресенье
|22:15
|Порту
|0:0
|Брага
|27 тур
|13 апреля, воскресенье
|22:15
|Брага
|1:3
|Порту
|12 тур
|8 декабря, воскресенье
|00:15
|Порту
|2:0
|Брага
|25 тур
|8 апреля, понедельник
|23:00
|Порту
|3:1
|Брага
|10 тур
|26 ноября, понедельник
|00:15
|Брага
|0:2
|Порту
|19 тур
|13 февраля, воскресенье
|23:15
|Брага
|0:2
|Порту
|4 тур
|12 сентября, воскресенье
|00:15
|Порту
|3:2
|Брага
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Порту
|34
|29
|4
|1
|86:22
|+64
|91
|2.
|Спортинг
|34
|27
|4
|3
|73:23
|+50
|85
|3.
|Бенфика
|34
|23
|5
|6
|78:30
|+48
|74
|4.
|Брага
|34
|19
|8
|7
|52:31
|+21
|65
|5.
|Жил Висенте
|34
|13
|12
|9
|47:42
|+5
|51
|6.
|Гимараеш
|34
|13
|9
|12
|50:41
|+9
|48
|7.
|Санта-Клара
|34
|9
|13
|12
|38:54
|-16
|40
|8.
|Фамаликан
|34
|9
|12
|13
|45:51
|-6
|39
|9.
|Эшторил
|34
|9
|12
|13
|36:43
|-7
|39
|10.
|Маритиму
|34
|9
|11
|14
|39:44
|-5
|38
|11.
|Пасуш де Феррейра
|34
|9
|11
|14
|29:44
|-15
|38
|12.
|Боавишта
|34
|7
|17
|10
|39:52
|-13
|38
|13.
|Портимоненси
|34
|10
|8
|16
|31:45
|-14
|38
|14.
|Визела
|34
|7
|12
|15
|37:58
|-21
|33
|15.
|Арука
|34
|7
|10
|17
|30:54
|-24
|31
|16.
|Морейренcе
|34
|7
|8
|19
|33:51
|-18
|29
|17.
|Тондела
|34
|7
|7
|20
|41:67
|-26
|28
|18.
|Белененсеш
|34
|5
|11
|18
|23:55
|-32
|26