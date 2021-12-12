Введите ваш ник на сайте

Порту - Брага

12.12.2021, Воскресенье, 23:30 мск Португалия. Примейра, 14 тур Порту - Брага
Португалия. Примейра (2020/2021)
18 тур
7 февраля, воскресенье 23:45 Брага 2:2 Порту
1 тур
19 сентября, суббота 23:00 Порту 3:1 Брага
Португалия. Примейра (2019/2020)
34 тур
25 июля, суббота 23:15 Брага 2:1 Порту
17 тур
17 января, пятница 22:00 Порту 1:2 Брага
Португалия. Примейра (2018/2019)
27 тур
30 марта, суббота 18:30 Брага 2:3 Порту
10 тур
10 ноября, суббота 23:30 Порту 1:0 Брага
Португалия. Примейра (2017/2018)
21 тур
3 февраля, суббота 23:30 Порту 3:1 Брага
4 тур
27 августа, воскресенье 22:15 Брага 0:1 Порту
Португалия. Примейра (2016/2017)
29 тур
15 апреля, суббота 22:30 Брага 1:1 Порту
12 тур
3 декабря, суббота 23:30 Порту 1:0 Брага
Португалия. Примейра (2015/2016)
25 тур
6 марта, воскресенье 23:30 Брага 3:1 Порту
8 тур
25 октября, воскресенье 22:15 Порту 0:0 Брага
Португалия. Примейра (2014/2015)
24 тур
6 марта, пятница 23:30 Брага 0:1 Порту
7 тур
5 октября, воскресенье 21:00 Порту 2:1 Брага
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
27 тур
13 апреля, воскресенье 22:15 Брага 1:3 Порту
12 тур
8 декабря, воскресенье 00:15 Порту 2:0 Брага
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
25 тур
8 апреля, понедельник 23:00 Порту 3:1 Брага
10 тур
26 ноября, понедельник 00:15 Брага 0:2 Порту
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
26 тур
7 апреля, суббота 23:30 Брага 0:1 Порту
11 тур
27 ноября, воскресенье 22:15 Порту 3:2 Брага
Лига Европы (2010/2011)
Финал
18 мая, среда 22:45 Порту 1:0 Брага
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
19 тур
13 февраля, воскресенье 23:15 Брага 0:2 Порту
4 тур
12 сентября, воскресенье 00:15 Порту 3:2 Брага
Чемпионат Португалии (2009/2010)
20 тур
21 февраля, воскресенье 23:15 Порту 5:1 Брага
5 тур
20 сентября, воскресенье 00:15 Брага 1:0 Порту
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 29 4 1 86:22 +64 91
2. Спортинг 34 27 4 3 73:23 +50 85
3. Бенфика 34 23 5 6 78:30 +48 74
4. Брага 34 19 8 7 52:31 +21 65
5. Жил Висенте 34 13 12 9 47:42 +5 51
6. Гимараеш 34 13 9 12 50:41 +9 48
7. Санта-Клара 34 9 13 12 38:54 -16 40
8. Фамаликан 34 9 12 13 45:51 -6 39
9. Эшторил 34 9 12 13 36:43 -7 39
10. Маритиму 34 9 11 14 39:44 -5 38
11. Пасуш де Феррейра 34 9 11 14 29:44 -15 38
12. Боавишта 34 7 17 10 39:52 -13 38
13. Портимоненси 34 10 8 16 31:45 -14 38
14. Визела 34 7 12 15 37:58 -21 33
15. Арука 34 7 10 17 30:54 -24 31
16. Морейренcе 34 7 8 19 33:51 -18 29
17. Тондела 34 7 7 20 41:67 -26 28
18. Белененсеш 34 5 11 18 23:55 -32 26
...
  • Читайте нас: 