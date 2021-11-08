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Бенфика - Брага

08.11.2021, Понедельник, 00:15 мск Португалия. Примейра, 11 тур Бенфика - Брага
Португалия. Примейра (2020/2021)
24 тур
21 марта, воскресенье 23:00 Брага 0:2 Бенфика
7 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Бенфика 2:3 Брага
Португалия. Примейра (2019/2020)
21 тур
15 февраля, суббота 21:00 Бенфика 0:1 Брага
4 тур
1 сентября, воскресенье 23:00 Брага 0:4 Бенфика
Португалия. Примейра (2018/2019)
31 тур
28 апреля, воскресенье 19:30 Брага 1:4 Бенфика
14 тур
23 декабря, воскресенье 20:30 Бенфика 6:2 Брага
Португалия. Примейра (2017/2018)
18 тур
13 января, суббота 23:30 Брага 1:3 Бенфика
1 тур
9 августа, среда 23:00 Бенфика 3:1 Брага
Португалия. Примейра (2016/2017)
22 тур
19 февраля, воскресенье 23:15 Брага 0:1 Бенфика
5 тур
19 сентября, понедельник 22:00 Бенфика 3:1 Брага
Португалия. Примейра (2015/2016)
28 тур
1 апреля, пятница 22:30 Бенфика 5:1 Брага
11 тур
1 декабря, вторник 00:00 Брага 0:2 Бенфика
Португалия. Примейра (2014/2015)
25 тур
14 марта, суббота 20:00 Бенфика 2:0 Брага
8 тур
26 октября, воскресенье 23:15 Брага 2:1 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
25 тур
30 марта, воскресенье 20:00 Брага 0:1 Бенфика
10 тур
23 ноября, суббота 22:15 Бенфика 1:0 Брага
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
16 тур
27 января, воскресенье 00:15 Брага 1:2 Бенфика
1 тур
18 августа, суббота 23:15 Бенфика 2:2 Брага
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
25 тур
1 апреля, воскресенье 00:15 Бенфика 2:1 Брага
10 тур
6 ноября, воскресенье 22:00 Брага 1:1 Бенфика
Лига Европы (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 5 мая, четверг 23:05 Брага 1:0 Бенфика
1/2 финала
ответный матч		 28 апреля, четверг 23:05 Бенфика 2:1 Брага
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
22 тур
6 марта, воскресенье 23:15 Брага 2:1 Бенфика
7 тур
3 октября, воскресенье 23:15 Бенфика 1:0 Брага
Португалия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
12 декабря, воскресенье 23:15 Бенфика 2:0 Брага
Чемпионат Португалии (2009/2010)
24 тур
27 марта, суббота 23:15 Бенфика 1:0 Брага
9 тур
1 ноября, воскресенье 00:15 Брага 2:0 Бенфика
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 29 4 1 86:22 +64 91
2. Спортинг 34 27 4 3 73:23 +50 85
3. Бенфика 34 23 5 6 78:30 +48 74
4. Брага 34 19 8 7 52:31 +21 65
5. Жил Висенте 34 13 12 9 47:42 +5 51
6. Гимараеш 34 13 9 12 50:41 +9 48
7. Санта-Клара 34 9 13 12 38:54 -16 40
8. Фамаликан 34 9 12 13 45:51 -6 39
9. Эшторил 34 9 12 13 36:43 -7 39
10. Маритиму 34 9 11 14 39:44 -5 38
11. Пасуш де Феррейра 34 9 11 14 29:44 -15 38
12. Боавишта 34 7 17 10 39:52 -13 38
13. Портимоненси 34 10 8 16 31:45 -14 38
14. Визела 34 7 12 15 37:58 -21 33
15. Арука 34 7 10 17 30:54 -24 31
16. Морейренcе 34 7 8 19 33:51 -18 29
17. Тондела 34 7 7 20 41:67 -26 28
18. Белененсеш 34 5 11 18 23:55 -32 26
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    Рейтинг: +71

    nikki22 8 ноября 2021, 01:51

    темный матч... кто то поднял бабла)))

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