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ХИК - Мальме

27.07.2021, Вторник, 19:00 мск Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч ХИК - Мальме
Первый матч: 1 - 2
Лига чемпионов (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 21 июля, среда 20:00 Мальме 2:1 ХИК
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