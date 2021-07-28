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Звезда - Тверь

28.07.2021, Среда, 16:00 мск Россия. Кубок, 1/128 финала Звезда - Тверь
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
21 тур
24 апреля, суббота 15:00 Звезда 0:0 Тверь
8 тур
27 сентября, воскресенье 14:30 Тверь 0:0 Звезда
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