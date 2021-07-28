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Тюмень - Звезда

28.07.2021, Среда, 17:00 мск Россия. Кубок, 1/128 финала Тюмень - Звезда
Россия. Кубок (2020/2021)
1/128 финала
19 августа, среда 16:00 Тюмень 1:2 Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
8 тур
6 сентября, пятница 17:00 Звезда 0:0 Тюмень
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