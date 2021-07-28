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Чайка - Авангард

28.07.2021, Среда, 19:00 мск Россия. Кубок, 1/128 финала Чайка - Авангард
Россия. ФНЛ (2019/2020)
27 тур
15 марта, воскресенье 15:00 Чайка 1:1 Авангард
9 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Авангард 1:1 Чайка
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