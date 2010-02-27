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Серкль Брюгге - Генк

27.02.2010, Суббота, 22:00 мск Брюгге, стадион Ян Брейдель Чемпионат Бельгии, 28 тур Серкль Брюгге - Генк
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
13 тур
2 ноября, понедельник 22:00 Генк 2:0 Серкль Брюгге
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 28 22 3 3 62:20 +42 69
2. Брюгге 28 17 6 5 52:33 +19 57
3. Гент 28 14 7 7 49:30 +19 49
4. Кортрейк 28 12 9 7 39:30 +9 45
5. Сент-Труйден 28 12 6 10 35:35 0 42
6. Зюлте-Варегем 28 10 11 7 39:32 +7 41
7. Мехелен 28 12 3 13 36:46 -10 39
8. Стандард 28 10 9 9 38:34 +4 39
9. Серкль Брюгге 28 11 5 12 45:40 +5 38
10. 28 9 8 11 30:43 -13 35
11. Генк 28 8 10 10 33:31 +2 34
12. Вестерло 28 8 8 12 28:34 -6 32
13. Шарлеруа 28 5 8 15 28:45 -17 23
14. Локерен 28 5 3 20 22:54 -32 18
15. Роселар 28 4 6 18 29:58 -29 18
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