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Материалы

Реал - Милан

08.08.2021, Воскресенье, 19:30 мск Товарищеские матчи, Август Реал - Милан
Товарищеские матчи 2018

11 августа, суббота 22:00 Реал 3:1 Милан
Товарищеские матчи 2014

30 декабря, вторник 19:00 Реал 2:4 Милан
Товарищеские матчи 2012

9 августа, четверг 04:00 Реал 5:1 Милан
Лига Чемпионов (2010/2011), группа G
4 тур
3 ноября, среда 22:45 Милан 2:2 Реал
3 тур
19 октября, вторник 22:45 Реал 2:0 Милан
Лига Чемпионов (2009/2010), группа C
4 тур
3 ноября, вторник 22:45 Милан 1:1 Реал
3 тур
21 октября, среда 22:45 Реал 2:3 Милан
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