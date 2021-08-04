Челси - Тоттенхэм

|22 тур
|4 февраля, четверг
|23:00
|Тоттенхэм
|0:1
|Челси
|10 тур
|29 ноября, воскресенье
|19:30
|Челси
|0:0
|Тоттенхэм
|22 тур
|4 февраля, четверг
|23:00
|Тоттенхэм
|0:1
|Челси
|10 тур
|29 ноября, воскресенье
|19:30
|Челси
|0:0
|Тоттенхэм
|27 тур
|22 февраля, суббота
|15:30
|Челси
|2:1
|Тоттенхэм
|18 тур
|22 декабря, воскресенье
|19:30
|Тоттенхэм
|0:2
|Челси
|28 тур
|27 февраля, среда
|23:00
|Челси
|2:0
|Тоттенхэм
|13 тур
|24 ноября, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|3:1
|Челси
|32 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:00
|Челси
|1:3
|Тоттенхэм
|2 тур
|20 августа, воскресенье
|18:00
|Тоттенхэм
|1:2
|Челси
|20 тур
|4 января, среда
|23:00
|Тоттенхэм
|2:0
|Челси
|13 тур
|26 ноября, суббота
|20:30
|Челси
|2:1
|Тоттенхэм
|36 тур
|2 мая, понедельник
|22:00
|Челси
|2:2
|Тоттенхэм
|14 тур
|29 ноября, воскресенье
|15:00
|Тоттенхэм
|0:0
|Челси
|20 тур
|1 января, четверг
|20:30
|Тоттенхэм
|5:3
|Челси
|14 тур
|3 декабря, среда
|22:45
|Челси
|3:0
|Тоттенхэм
|29 тур
|8 марта, суббота
|21:30
|Челси
|4:0
|Тоттенхэм
|6 тур
|28 сентября, суббота
|15:45
|Тоттенхэм
|1:1
|Челси
|30 тур
|24 марта, суббота
|16:45
|Челси
|0:0
|Тоттенхэм
|17 тур
|22 декабря, четверг
|23:59
|Тоттенхэм
|1:1
|Челси
|35 тур
|30 апреля, суббота
|20:30
|Челси
|2:1
|Тоттенхэм
|17 тур
|12 декабря, воскресенье
|19:00
|Тоттенхэм
|1:1
|Челси
|35 тур
|17 апреля, суббота
|20:30
|Тоттенхэм
|2:1
|Челси
|6 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Челси
|3:0
|Тоттенхэм
|30 тур
|21 марта, суббота
|18:30
|Тоттенхэм
|1:0
|Челси
|3 тур
|31 августа, воскресенье
|16:30
|Челси
|1:1
|Тоттенхэм
|27 тур
|19 марта, среда
|23:00
|Тоттенхэм
|4:4
|Челси
|22 тур
|12 января, суббота
|18:00
|Челси
|2:0
|Тоттенхэм