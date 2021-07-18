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Форте - Дружба

18.07.2021, Воскресенье, 18:30 мск Россия. Кубок, 1/256 финала Форте - Дружба
Россия. ПФЛ. Группа 1 (2020/2021)
24 тур
15 апреля, четверг 16:00 Дружба 2:5 Форте
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Форте 1:2 Дружба
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