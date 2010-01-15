Гент - Кортрейк

|5 тур
|29 августа, суббота
|22:00
|Кортрейк
|1:0
|Гент
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Андерлехт
|28
|22
|3
|3
|62:20
|+42
|69
|2.
|Брюгге
|28
|17
|6
|5
|52:33
|+19
|57
|3.
|Гент
|28
|14
|7
|7
|49:30
|+19
|49
|4.
|Кортрейк
|28
|12
|9
|7
|39:30
|+9
|45
|5.
|Сент-Труйден
|28
|12
|6
|10
|35:35
|0
|42
|6.
|Зюлте-Варегем
|28
|10
|11
|7
|39:32
|+7
|41
|7.
|Мехелен
|28
|12
|3
|13
|36:46
|-10
|39
|8.
|Стандард
|28
|10
|9
|9
|38:34
|+4
|39
|9.
|Серкль Брюгге
|28
|11
|5
|12
|45:40
|+5
|38
|10.
|28
|9
|8
|11
|30:43
|-13
|35
|11.
|Генк
|28
|8
|10
|10
|33:31
|+2
|34
|12.
|Вестерло
|28
|8
|8
|12
|28:34
|-6
|32
|13.
|Шарлеруа
|28
|5
|8
|15
|28:45
|-17
|23
|14.
|Локерен
|28
|5
|3
|20
|22:54
|-32
|18
|15.
|Роселар
|28
|4
|6
|18
|29:58
|-29
|18