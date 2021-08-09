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Ингольштадт - Эрцгебирге

09.08.2021, Понедельник, 19:30 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Ингольштадт - Эрцгебирге
Германия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
21 августа, воскресенье 19:30 Эрцгебирге 0:0
(7:8)п		 Ингольштадт
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