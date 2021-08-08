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Айнтрахт - Гамбург

08.08.2021, Воскресенье, 19:30 мск Германия. Кубок, 1/32 финала Айнтрахт - Гамбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
21 тур
15 февраля, суббота 18:30 Айнтрахт 4:2 Гамбург
4 тур
31 августа, суббота 17:30 Гамбург 4:0 Айнтрахт
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