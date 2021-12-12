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Бетис - Реал Сосьедад

12.12.2021, Воскресенье, 20:30 мск Испания. Примера, 17 тур Бетис - Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
26 января, вторник 23:00 Бетис 3:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2020/2021)
20 тур
23 января, суббота 20:30 Реал Сосьедад 2:2 Бетис
6 тур
18 октября, воскресенье 22:00 Бетис 0:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2019/2020)
20 тур
19 января, воскресенье 16:00 Бетис 3:0 Реал Сосьедад
9 тур
20 октября, воскресенье 15:00 Реал Сосьедад 3:1 Бетис
Испания. Примера (2018/2019)
30 тур
4 апреля, четверг 22:30 Реал Сосьедад 2:1 Бетис
14 тур
2 декабря, воскресенье 14:00 Бетис 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
ответный матч		 17 января, четверг 21:30 Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
первый матч		 10 января, четверг 22:30 Бетис 0:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
26 тур
1 марта, четверг 21:30 Бетис 0:0 Реал Сосьедад
7 тур
1 октября, воскресенье 13:00 Реал Сосьедад 4:4 Бетис
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
3 марта, пятница 22:45 Бетис 2:3 Реал Сосьедад
7 тур
30 сентября, пятница 21:45 Реал Сосьедад 1:0 Бетис
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 00:05 Реал Сосьедад 2:1 Бетис
3 тур
12 сентября, суббота 23:00 Бетис 1:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
26 апреля, суббота 23:59 Бетис 0:1 Реал Сосьедад
16 тур
15 декабря, воскресенье 20:00 Реал Сосьедад 5:1 Бетис
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 23:59 Реал Сосьедад 3:3 Бетис
7 тур
6 октября, суббота 23:59 Бетис 2:0 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
10 апреля, вторник 22:00 Реал Сосьедад 1:1 Бетис
14 тур
27 ноября, воскресенье 15:00 Бетис 2:3 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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