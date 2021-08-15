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Севилья - Райо Вальекано

15.08.2021, Воскресенье, 23:15 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 1 тур Севилья - Райо Вальекано
Испания. Примера (2018/2019)
34 тур
25 апреля, четверг 20:30 Севилья 5:0 Райо Вальекано
1 тур
19 августа, воскресенье 21:15 Райо Вальекано 1:4 Севилья
Испания. Сегунда (2017/2018)
26 тур
11 февраля, воскресенье 20:00 Райо Вальекано 2:0 Севилья
5 тур
16 сентября, суббота 19:00 Севилья 0:0 Райо Вальекано
Испания. Сегунда (2016/2017)
42 тур
9 июня, пятница 22:00 Севилья 1:2 Райо Вальекано
21 тур
14 января, суббота 18:00 Райо Вальекано 1:1 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
25 тур
21 февраля, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 2:2 Севилья
6 тур
26 сентября, суббота 21:30 Севилья 3:2 Райо Вальекано
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
26 апреля, воскресенье 20:00 Севилья 2:0 Райо Вальекано
14 тур
7 декабря, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 0:1 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 15:00 Райо Вальекано 0:1 Севилья
6 тур
25 сентября, среда 22:00 Севилья 4:1 Райо Вальекано
Испания. Примера (2012/2013)
22 тур
3 февраля, воскресенье 20:00 Севилья 2:1 Райо Вальекано
3 тур
2 сентября, воскресенье 14:00 Райо Вальекано 0:0 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
37 тур
5 мая, суббота 23:00 Севилья 5:2 Райо Вальекано
18 тур
8 января, воскресенье 15:00 Райо Вальекано 2:1 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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