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Лейтон Ориент - Куинз Парк Рейнджерс

11.08.2021, Среда, 21:45 мск Англия. Кубок лиги, 1/64 финала Лейтон Ориент - Куинз Парк Рейнджерс
Товарищеские матчи 2014

29 июля, вторник 22:45 Лейтон Ориент 2:2 Куинз Парк Рейнджерс
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