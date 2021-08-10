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Ипсвич Таун - Ньюпорт Каунти

10.08.2021, Вторник, 21:45 мск Англия. Кубок лиги, 1/64 финала Ипсвич Таун - Ньюпорт Каунти
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