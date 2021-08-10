Халл Сити - Уиган Атлетик

|44 тур
|14 июля, вторник
|20:00
|Уиган Атлетик
|8:0
|Халл Сити
|7 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Халл Сити
|2:2
|Уиган Атлетик
|44 тур
|14 июля, вторник
|20:00
|Уиган Атлетик
|8:0
|Халл Сити
|7 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Халл Сити
|2:2
|Уиган Атлетик
|41 тур
|10 апреля, среда
|21:45
|Халл Сити
|2:1
|Уиган Атлетик
|8 тур
|18 сентября, вторник
|21:45
|Уиган Атлетик
|2:1
|Халл Сити
|1/32 финала
|8 января, суббота
|18:00
|Халл Сити
|2:3
|Уиган Атлетик
|37 тур
|3 мая, понедельник
|16:30
|Уиган Атлетик
|2:2
|Халл Сити
|8 тур
|3 октября, суббота
|18:00
|Халл Сити
|2:1
|Уиган Атлетик
|1/32 финала
|2 января, суббота
|18:00
|Уиган Атлетик
|4:1
|Халл Сити
|30 тур
|22 марта, воскресенье
|16:30
|Уиган Атлетик
|1:0
|Халл Сити
|3 тур
|30 августа, суббота
|18:00
|Халл Сити
|0:5
|Уиган Атлетик