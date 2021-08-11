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Блэкпул - Мидлсбро

11.08.2021, Среда, 21:45 мск Англия. Кубок лиги, 1/64 финала Блэкпул - Мидлсбро
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
30 тур
10 февраля, вторник 22:45 Блэкпул 1:2 Мидлсбро
10 тур
30 сентября, вторник 22:45 Мидлсбро 1:1 Блэкпул
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
25 тур
11 января, суббота 19:00 Блэкпул 0:2 Мидлсбро
3 тур
17 августа, суббота 18:00 Мидлсбро 1:1 Блэкпул
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
25 тур
29 декабря, суббота 19:00 Мидлсбро 4:2 Блэкпул
6 тур
18 сентября, вторник 22:45 Блэкпул 4:1 Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
25 тур
2 января, понедельник 19:00 Блэкпул 3:0 Мидлсбро
17 тур
19 ноября, суббота 19:00 Мидлсбро 2:2 Блэкпул
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
32 тур
16 февраля, вторник 22:45 Блэкпул 2:0 Мидлсбро
20 тур
8 декабря, вторник 23:00 Мидлсбро 0:3 Блэкпул
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