Блэкпул - Мидлсбро

|30 тур
|10 февраля, вторник
|22:45
|Блэкпул
|1:2
|Мидлсбро
|10 тур
|30 сентября, вторник
|22:45
|Мидлсбро
|1:1
|Блэкпул
|30 тур
|10 февраля, вторник
|22:45
|Блэкпул
|1:2
|Мидлсбро
|10 тур
|30 сентября, вторник
|22:45
|Мидлсбро
|1:1
|Блэкпул
|25 тур
|11 января, суббота
|19:00
|Блэкпул
|0:2
|Мидлсбро
|3 тур
|17 августа, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|1:1
|Блэкпул
|25 тур
|29 декабря, суббота
|19:00
|Мидлсбро
|4:2
|Блэкпул
|6 тур
|18 сентября, вторник
|22:45
|Блэкпул
|4:1
|Мидлсбро
|25 тур
|2 января, понедельник
|19:00
|Блэкпул
|3:0
|Мидлсбро
|17 тур
|19 ноября, суббота
|19:00
|Мидлсбро
|2:2
|Блэкпул