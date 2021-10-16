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Блэкберн - Ковентри

16.10.2021, Суббота, 17:00 мск Англия. Чемпионшип, 12 тур Блэкберн - Ковентри
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
33 тур
27 февраля, суббота 18:00 Блэкберн 1:1 Ковентри
7 тур
24 октября, суббота 17:00 Ковентри 0:4 Блэкберн
Англия. Кубок (2008/2009)

24 февраля, вторник 22:45 Ковентри 1:0 Блэкберн
1/8 финала
14 февраля, суббота 18:00 Блэкберн 2:2 Ковентри
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фулхэм 46 28 8 10 106:42 +64 92
2. Борнмут 46 25 12 9 73:39 +34 87
3. Хаддерсфилд 46 23 13 10 64:47 +17 82
4. Ноттингем Форест 46 23 11 12 73:40 +33 80
5. Шеффилд Юнайтед 46 21 12 13 63:45 +18 75
6. Лутон Таун 46 21 12 13 63:55 +8 75
7. Мидлсбро 46 20 10 16 59:50 +9 70
8. Блэкберн 46 19 12 15 59:50 +9 69
9. Миллуолл 46 18 15 13 53:45 +8 69
10. Вест Бромвич 46 18 13 15 52:45 +7 67
11. КПР 46 19 9 18 60:59 +1 66
12. Ковентри 46 17 13 16 60:59 +1 64
13. Престон 46 16 16 14 52:56 -4 64
14. Сток Сити 46 17 11 18 57:52 +5 62
15. Суонси 46 16 13 17 58:68 -10 61
16. Блэкпул 46 16 12 18 54:58 -4 60
17. Бристоль Сити 46 15 10 21 62:77 -15 55
18. Кардифф 46 15 8 23 50:68 -18 53
19. Халл Сити 46 14 9 23 41:54 -13 51
20. Бирмингем 46 11 14 21 50:75 -25 47
21. Рединг 46 13 8 25 54:87 -33 41
22. Питерборо 46 9 10 27 43:87 -44 37
23. Дерби Каунти 46 14 13 19 45:53 -8 34
24. Барнсли 46 6 12 28 33:73 -40 30
* - Дерби Каунти: снято 21
Рединг: снято 6
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