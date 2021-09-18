Миллуолл - Ковентри

|46 тур
|8 мая, суббота
|14:30
|Ковентри
|6:1
|Миллуолл
|23 тур
|2 января, суббота
|18:00
|Миллуолл
|1:2
|Ковентри
|46 тур
|8 мая, суббота
|14:30
|Ковентри
|6:1
|Миллуолл
|23 тур
|2 января, суббота
|18:00
|Миллуолл
|1:2
|Ковентри
|44 тур
|17 апреля, вторник
|22:45
|Ковентри
|0:1
|Миллуолл
|15 тур
|1 ноября, вторник
|23:45
|Миллуолл
|3:0
|Ковентри
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Фулхэм
|46
|28
|8
|10
|106:42
|+64
|92
|2.
|Борнмут
|46
|25
|12
|9
|73:39
|+34
|87
|3.
|Хаддерсфилд
|46
|23
|13
|10
|64:47
|+17
|82
|4.
|Ноттингем Форест
|46
|23
|11
|12
|73:40
|+33
|80
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|46
|21
|12
|13
|63:45
|+18
|75
|6.
|Лутон Таун
|46
|21
|12
|13
|63:55
|+8
|75
|7.
|Мидлсбро
|46
|20
|10
|16
|59:50
|+9
|70
|8.
|Блэкберн
|46
|19
|12
|15
|59:50
|+9
|69
|9.
|Миллуолл
|46
|18
|15
|13
|53:45
|+8
|69
|10.
|Вест Бромвич
|46
|18
|13
|15
|52:45
|+7
|67
|11.
|КПР
|46
|19
|9
|18
|60:59
|+1
|66
|12.
|Ковентри
|46
|17
|13
|16
|60:59
|+1
|64
|13.
|Престон
|46
|16
|16
|14
|52:56
|-4
|64
|14.
|Сток Сити
|46
|17
|11
|18
|57:52
|+5
|62
|15.
|Суонси
|46
|16
|13
|17
|58:68
|-10
|61
|16.
|Блэкпул
|46
|16
|12
|18
|54:58
|-4
|60
|17.
|Бристоль Сити
|46
|15
|10
|21
|62:77
|-15
|55
|18.
|Кардифф
|46
|15
|8
|23
|50:68
|-18
|53
|19.
|Халл Сити
|46
|14
|9
|23
|41:54
|-13
|51
|20.
|Бирмингем
|46
|11
|14
|21
|50:75
|-25
|47
|21.
|Рединг
|46
|13
|8
|25
|54:87
|-33
|41
|22.
|Питерборо
|46
|9
|10
|27
|43:87
|-44
|37
|23.
|Дерби Каунти
|46
|14
|13
|19
|45:53
|-8
|34
|24.
|Барнсли
|46
|6
|12
|28
|33:73
|-40
|30
|* - Дерби Каунти: снято 21
Рединг: снято 6