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Серветт - Базель

12.12.2021, Воскресенье, 18:30 мск Швейцария. Суперлига, 17 тур Серветт - Базель
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
3 тур
8 августа, воскресенье 17:30 Базель 5:1 Серветт
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
29 тур
18 апреля, воскресенье 17:00 Базель 5:0 Серветт
24 тур
6 марта, суббота 22:30 Серветт 2:1 Базель
10 тур
5 декабря, суббота 22:30 Базель 1:0 Серветт
2 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Серветт 1:0 Базель
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
32 тур
19 июля, воскресенье 17:00 Серветт 2:2 Базель
23 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Базель 2:2 Серветт
15 тур
23 ноября, суббота 21:00 Серветт 2:0 Базель
4 тур
10 августа, суббота 20:00 Базель 3:1 Серветт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
32 тур
12 мая, воскресенье 15:45 Базель 2:0 Серветт
22 тур
3 марта, воскресенье 16:45 Серветт 1:2 Базель
12 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Базель 3:2 Серветт
1 тур
13 июля, пятница 21:45 Серветт 0:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
35 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Серветт 2:1 Базель
26 тур
24 марта, суббота 20:45 Базель 5:0 Серветт
11 тур
1 октября, суббота 19:45 Базель 3:0 Серветт
8 тур
10 сентября, суббота 21:45 Серветт 0:4 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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