Янг Бойз - Серветт

|9 тур
|3 октября, воскресенье
|17:30
|Серветт
|0:6
|Янг Бойз
|32 тур
|2 мая, воскресенье
|17:00
|Серветт
|2:1
|Янг Бойз
|21 тур
|21 февраля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:0
|Серветт
|11 тур
|13 декабря, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:2
|Серветт
|4 тур
|17 октября, суббота
|20:00
|Серветт
|0:0
|Янг Бойз
|31 тур
|15 июля, среда
|21:30
|Янг Бойз
|4:2
|Серветт
|27 тур
|30 июня, вторник
|21:30
|Серветт
|1:1
|Янг Бойз
|13 тур
|3 ноября, воскресенье
|18:00
|Серветт
|3:0
|Янг Бойз
|1 тур
|21 июля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|1:1
|Серветт
|33 тур
|18 мая, суббота
|21:45
|Серветт
|0:1
|Янг Бойз
|26 тур
|7 апреля, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|0:2
|Серветт
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|6:2
|Серветт
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Серветт
|1:1
|Янг Бойз
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78:46
|+32
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70:41
|+29
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80:50
|+30
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50:54
|-4
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68:63
|+5
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50:66
|-16
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46:67
|-21
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|9
|13
|14
|54:58
|-4
|40
|9.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52:64
|-12
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37:76
|-39
|22