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Янг Бойз - Серветт

04.12.2021, Суббота, 22:30 мск Швейцария. Суперлига, 16 тур Янг Бойз - Серветт
Швейцария. Суперлига (2021/2022)
9 тур
3 октября, воскресенье 17:30 Серветт 0:6 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2020/2021)
32 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Серветт 2:1 Янг Бойз
21 тур
21 февраля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Серветт
11 тур
13 декабря, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:2 Серветт
4 тур
17 октября, суббота 20:00 Серветт 0:0 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
31 тур
15 июля, среда 21:30 Янг Бойз 4:2 Серветт
27 тур
30 июня, вторник 21:30 Серветт 1:1 Янг Бойз
13 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Серветт 3:0 Янг Бойз
1 тур
21 июля, воскресенье 17:00 Янг Бойз 1:1 Серветт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
18 мая, суббота 21:45 Серветт 0:1 Янг Бойз
26 тур
7 апреля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 0:2 Серветт
11 тур
30 сентября, воскресенье 15:45 Янг Бойз 6:2 Серветт
4 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Серветт 1:1 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
28 апреля, суббота 19:45 Серветт 2:1 Янг Бойз
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Янг Бойз 3:1 Серветт
15 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Серветт 1:0 Янг Бойз
3 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Серветт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Цюрих 36 23 7 6 78:46 +32 76
2. Базель 36 15 17 4 70:41 +29 62
3. Янг Бойз 36 16 12 8 80:50 +30 60
4. Лугано 36 16 6 14 50:54 -4 54
5. Санкт-Галлен 36 14 8 14 68:63 +5 50
6. Серветт 36 12 8 16 50:66 -16 44
7. Сьон 36 11 8 17 46:67 -21 41
8. Грассхоппер 36 9 13 14 54:58 -4 40
9. Люцерн 36 9 13 14 52:64 -12 40
10. Лозанна-Спорт 36 4 10 22 37:76 -39 22
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