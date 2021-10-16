Янг Бойз - Люцерн

|1 тур
|24 июля, суббота
|19:00
|Люцерн
|3:4
|Янг Бойз
|35 тур
|15 мая, суббота
|21:30
|Янг Бойз
|5:2
|Люцерн
|22 тур
|28 февраля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:2
|Янг Бойз
|10 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:3
|Янг Бойз
|5 тур
|25 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|34 тур
|26 июля, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|1:0
|Люцерн
|20 тур
|1 февраля, суббота
|21:00
|Люцерн
|2:0
|Янг Бойз
|17 тур
|7 декабря, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|1:0
|Люцерн
|6 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|2:2
|Янг Бойз
|36 тур
|25 мая, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|4:0
|Люцерн
|27 тур
|10 апреля, среда
|19:45
|Люцерн
|1:3
|Янг Бойз
|10 тур
|6 октября, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|2:3
|Люцерн
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|2:3
|Янг Бойз
|32 тур
|28 апреля, суббота
|20:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|19 тур
|17 декабря, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:4
|Янг Бойз
|12 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|0:1
|Янг Бойз
|8 тур
|20 сентября, среда
|21:00
|Янг Бойз
|4:1
|Люцерн
|32 тур
|14 мая, воскресенье
|17:00
|Янг Бойз
|4:1
|Люцерн
|20 тур
|12 февраля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|4:1
|Янг Бойз
|14 тур
|6 ноября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:2
|Янг Бойз
|7 тур
|10 сентября, суббота
|21:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|29 тур
|20 апреля, среда
|21:30
|Люцерн
|2:3
|Янг Бойз
|23 тур
|6 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|5:2
|Люцерн
|18 тур
|5 декабря, суббота
|22:00
|Люцерн
|3:1
|Янг Бойз
|2 тур
|25 июля, суббота
|18:45
|Янг Бойз
|1:1
|Люцерн
|34 тур
|21 мая, четверг
|20:45
|Янг Бойз
|0:1
|Люцерн
|19 тур
|7 февраля, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|13 тур
|3 декабря, среда
|21:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|8 тур
|14 сентября, воскресенье
|15:45
|Янг Бойз
|3:2
|Люцерн
|28 тур
|6 апреля, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|22 тур
|23 февраля, воскресенье
|16:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|12 тур
|20 октября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|8 тур
|21 сентября, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|0:1
|Люцерн
|32 тур
|11 мая, суббота
|21:45
|Люцерн
|3:1
|Янг Бойз
|19 тур
|9 февраля, суббота
|22:45
|Янг Бойз
|3:2
|Люцерн
|14 тур
|28 ноября, среда
|23:15
|Янг Бойз
|2:1
|Люцерн
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:2
|Янг Бойз
|33 тур
|5 мая, суббота
|21:45
|Янг Бойз
|2:2
|Люцерн
|22 тур
|25 февраля, суббота
|20:45
|Люцерн
|2:0
|Янг Бойз
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|1:0
|Люцерн
|4 тур
|6 августа, суббота
|18:00
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|32 тур
|7 мая, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Янг Бойз
|25 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Янг Бойз
|3:1
|Люцерн
|11 тур
|3 октября, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:0
|Янг Бойз
|2 тур
|24 июля, суббота
|19:45
|Янг Бойз
|1:1
|Люцерн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Цюрих
|36
|23
|7
|6
|78:46
|+32
|76
|2.
|Базель
|36
|15
|17
|4
|70:41
|+29
|62
|3.
|Янг Бойз
|36
|16
|12
|8
|80:50
|+30
|60
|4.
|Лугано
|36
|16
|6
|14
|50:54
|-4
|54
|5.
|Санкт-Галлен
|36
|14
|8
|14
|68:63
|+5
|50
|6.
|Серветт
|36
|12
|8
|16
|50:66
|-16
|44
|7.
|Сьон
|36
|11
|8
|17
|46:67
|-21
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|9
|13
|14
|54:58
|-4
|40
|9.
|Люцерн
|36
|9
|13
|14
|52:64
|-12
|40
|10.
|Лозанна-Спорт
|36
|4
|10
|22
|37:76
|-39
|22