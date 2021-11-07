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Ницца - Монпелье

07.11.2021, Воскресенье, 19:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Франция. Лига 1, 13 тур Ницца - Монпелье
Франция. Лига 1 (2020/2021)
34 тур
25 апреля, воскресенье 14:00 Ницца 3:1 Монпелье
3 тур
12 сентября, суббота 18:00 Монпелье 3:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2019/2020)
5 тур
14 сентября, суббота 21:00 Монпелье 2:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2018/2019)
31 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Ницца 1:0 Монпелье
6 тур
22 сентября, суббота 21:00 Монпелье 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2017/2018)
34 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Ницца 1:0 Монпелье
9 тур
15 октября, воскресенье 18:00 Монпелье 2:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2016/2017)
27 тур
24 февраля, пятница 22:45 Ницца 2:1 Монпелье
5 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Монпелье 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2015/2016)
30 тур
12 марта, суббота 22:00 Монпелье 0:2 Ницца
19 тур
18 декабря, пятница 22:30 Ницца 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
27 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Монпелье 2:1 Ницца
9 тур
4 октября, суббота 22:00 Ницца 1:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
25 января, суббота 23:00 Монпелье 3:1 Ницца
4 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Ницца 2:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 17:00 Ницца 2:0 Монпелье
10 тур
27 октября, суббота 22:00 Монпелье 3:1 Ницца
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/4 финала
28 ноября, среда 20:00 Монпелье 3:2 Ницца
Франция. Лига 1 (2011/2012)
21 тур
28 января, суббота 22:00 Ницца 0:1 Монпелье
5 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Монпелье 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Монпелье 1:1 Ницца
14 тур
20 ноября, суббота 23:00 Ницца 0:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
16 января, суббота 23:00 Монпелье 1:0 Ницца
4 тур
29 августа, суббота 21:00 Ницца 0:3 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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