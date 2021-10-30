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Байер - Вольфсбург

30.10.2021, Суббота, 16:30 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Германия. Бундеслига, 10 тур Байер - Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2020/2021)
18 тур
23 января, суббота 17:30 Байер 0:1 Вольфсбург
1 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Вольфсбург 0:0 Байер
Германия. Бундеслига (2019/2020)
28 тур
26 мая, вторник 21:30 Байер 1:4 Вольфсбург
11 тур
10 ноября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 0:2 Байер
Германия. Бундеслига (2018/2019)
19 тур
26 января, суббота 17:30 Вольфсбург 0:3 Байер
2 тур
1 сентября, суббота 16:30 Байер 1:3 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
25 тур
3 марта, суббота 17:30 Вольфсбург 1:2 Байер
8 тур
15 октября, воскресенье 16:30 Байер 2:2 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2016/2017)
26 тур
2 апреля, воскресенье 18:30 Байер 3:3 Вольфсбург
9 тур
29 октября, суббота 16:30 Вольфсбург 1:2 Байер
Германия. Бундеслига (2015/2016)
28 тур
1 апреля, пятница 21:30 Байер 3:0 Вольфсбург
11 тур
31 октября, суббота 20:30 Вольфсбург 2:1 Байер
Германия. Бундеслига (2014/2015)
21 тур
14 февраля, суббота 17:30 Байер 4:5 Вольфсбург
4 тур
21 сентября, воскресенье 17:30 Вольфсбург 4:1 Байер
Германия. Бундеслига (2013/2014)
22 тур
22 февраля, суббота 21:30 Вольфсбург 3:1 Байер
5 тур
14 сентября, суббота 17:30 Байер 3:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
28 тур
6 апреля, суббота 17:30 Байер 1:1 Вольфсбург
11 тур
11 ноября, воскресенье 18:30 Вольфсбург 3:1 Байер
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 22:00 Вольфсбург 2:1 Байер
Германия. Бундеслига (2011/2012)
25 тур
10 марта, суббота 18:30 Вольфсбург 3:2 Байер
8 тур
1 октября, суббота 17:30 Байер 3:1 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2010/2011)
25 тур
5 марта, суббота 20:30 Байер 3:0 Вольфсбург
8 тур
16 октября, суббота 20:30 Вольфсбург 2:3 Байер
Германия. Бундеслига (2009/2010)
22 тур
13 февраля, суббота 17:30 Байер 2:1 Вольфсбург
5 тур
12 сентября, суббота 17:30 Вольфсбург 2:3 Байер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
28 тур
18 апреля, суббота 17:30 Вольфсбург 2:1 Байер
11 тур
31 октября, пятница 22:30 Байер 2:0 Вольфсбург
Германия. Бундеслига (2007/2008)
30 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Байер 2:2 Вольфсбург
13 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Вольфсбург 1:2 Байер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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