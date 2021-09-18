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Майнц - Фрайбург

18.09.2021, Суббота, 16:30 мск Майнц, стадион Кофэйс-Арена Германия. Бундеслига, 5 тур Майнц - Фрайбург
Германия. Бундеслига (2020/2021)
25 тур
13 марта, суббота 17:30 Майнц 1:0 Фрайбург
8 тур
22 ноября, воскресенье 17:30 Фрайбург 1:3 Майнц
Германия. Бундеслига (2019/2020)
18 тур
18 января, суббота 17:30 Майнц 1:2 Фрайбург
1 тур
17 августа, суббота 16:30 Фрайбург 3:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2018/2019)
28 тур
5 апреля, пятница 21:30 Майнц 5:0 Фрайбург
11 тур
10 ноября, суббота 17:30 Фрайбург 1:3 Майнц
Германия. Бундеслига (2017/2018)
30 тур
16 апреля, понедельник 21:30 Майнц 2:0 Фрайбург
13 тур
25 ноября, суббота 17:30 Фрайбург 2:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2016/2017)
28 тур
8 апреля, суббота 16:30 Фрайбург 1:0 Майнц
11 тур
19 ноября, суббота 17:30 Майнц 4:2 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2014/2015)
29 тур
18 апреля, суббота 16:30 Фрайбург 2:3 Майнц
12 тур
22 ноября, суббота 17:30 Майнц 2:2 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
19 тур
1 февраля, суббота 18:30 Майнц 2:0 Фрайбург
2 тур
17 августа, суббота 17:30 Фрайбург 1:2 Майнц
Германия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
26 февраля, вторник 22:00 Майнц 2:3 Фрайбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
18 тур
19 января, суббота 18:30 Майнц 0:0 Фрайбург
1 тур
25 августа, суббота 17:30 Фрайбург 1:1 Майнц
Германия. Бундеслига (2011/2012)
19 тур
29 января, воскресенье 18:30 Майнц 3:1 Фрайбург
2 тур
13 августа, суббота 17:30 Фрайбург 1:2 Майнц
Германия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
2 апреля, суббота 17:30 Майнц 1:1 Фрайбург
11 тур
6 ноября, суббота 17:30 Фрайбург 1:0 Майнц
Германия. Бундеслига (2009/2010)
27 тур
20 марта, суббота 17:30 Фрайбург 1:0 Майнц
10 тур
24 октября, суббота 17:30 Майнц 3:0 Фрайбург
Германия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
27 января, вторник 22:30 Фрайбург 1:3 Майнц
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 24 5 5 97:37 +60 77
2. Боруссия Д 34 22 3 9 85:52 +33 69
3. Байер 34 19 7 8 80:47 +33 64
4. РБ Лейпциг 34 17 7 10 72:37 +35 58
5. Унион 34 16 9 9 50:44 +6 57
6. Фрайбург 34 15 10 9 58:46 +12 55
7. Кельн 34 14 10 10 52:49 +3 52
8. Майнц 34 13 7 14 50:45 +5 46
9. Хоффенхайм 34 13 7 14 58:60 -2 46
10. Боруссия М 34 12 9 13 54:61 -7 45
11. Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45:49 -4 42
12. Вольфсбург 34 12 6 16 43:54 -11 42
13. Бохум 34 12 6 16 38:52 -14 42
14. Аугсбург 34 10 8 16 39:56 -17 38
15. Штутгарт 34 7 12 15 41:59 -18 33
16. Герта 34 9 6 19 37:71 -34 33
17. Арминия 34 5 13 16 27:53 -26 28
18. Гройтер Фюрт 34 3 9 22 28:82 -54 18
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