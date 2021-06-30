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Динамо - Динамо

30.06.2021, Среда, 19:00 мск Ческе Будеевице, стадион Стрелецкий остров Товарищеские матчи, Июнь Динамо - Динамо
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    Рейтинг: +62

    ryzhic07 1 июля 2021, 13:41

    а кто четвертый забил?

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