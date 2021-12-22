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Сент-Джонстон - Росс Каунти

22.12.2021, Среда, 22:45 мск Шотландия. Премьер-лига, 17 тур Сент-Джонстон - Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022)
1 тур
31 июля, суббота 17:00 Росс Каунти 0:0 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
32 тур
20 марта, суббота 18:00 Сент-Джонстон 1:0 Росс Каунти
22 тур
2 января, суббота 18:00 Росс Каунти 1:1 Сент-Джонстон
8 тур
19 сентября, суббота 17:00 Сент-Джонстон 0:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
15 февраля, суббота 18:00 Росс Каунти 1:1 Сент-Джонстон
21 тур
29 декабря, воскресенье 18:00 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
8 тур
5 октября, суббота 17:00 Росс Каунти 2:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), группа B
38 тур
12 мая, суббота 17:00 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
28 тур
24 февраля, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:0 Росс Каунти
21 тур
27 декабря, среда 22:45 Росс Каунти 1:1 Сент-Джонстон
11 тур
24 октября, вторник 21:45 Сент-Джонстон 0:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
25 тур
18 февраля, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
14 тур
19 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:4 Росс Каунти
8 тур
1 октября, суббота 17:00 Росс Каунти 0:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016)
30 тур
16 марта, среда 22:45 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
17 тур
5 декабря, суббота 18:00 Росс Каунти 2:3 Сент-Джонстон
3 тур
11 августа, вторник 21:45 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
7 апреля, вторник 21:45 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:1 Росс Каунти
1 тур
10 августа, воскресенье 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
15 марта, суббота 21:30 Сент-Джонстон 0:1 Росс Каунти
21 тур
4 января, суббота 19:00 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
3 тур
17 августа, суббота 18:00 Сент-Джонстон 4:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:05 Сент-Джонстон 2:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
16 февраля, суббота 19:00 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
14 тур
17 ноября, суббота 19:00 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливингстон 38 13 10 15 41:46 -5 49
2. Хиберниан 38 11 12 15 38:42 -4 45
3. Сент-Миррен 38 10 14 14 33:51 -18 44
4. Абердин 38 10 11 17 41:46 -5 41
5. Сент-Джонстон 38 8 11 19 24:51 -27 35
6. Данди 38 6 11 21 34:64 -30 29
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