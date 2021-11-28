Ливингстон - Рейнджерс

|1 тур
|31 июля, суббота
|15:30
|Рейнджерс
|3:0
|Ливингстон
|1 тур
|31 июля, суббота
|15:30
|Рейнджерс
|3:0
|Ливингстон
|4 тур
|12 мая, среда
|20:00
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|30 тур
|3 марта, среда
|21:00
|Ливингстон
|0:1
|Рейнджерс
|12 тур
|25 октября, воскресенье
|18:00
|Рейнджерс
|2:0
|Ливингстон
|4 тур
|16 августа, воскресенье
|18:30
|Ливингстон
|0:0
|Рейнджерс
|27 тур
|16 февраля, воскресенье
|18:00
|Рейнджерс
|1:0
|Ливингстон
|13 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Ливингстон
|0:2
|Рейнджерс
|5 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Рейнджерс
|3:1
|Ливингстон
|23 тур
|27 января, воскресенье
|19:00
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|14 тур
|24 ноября, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|3:0
|Ливингстон
|7 тур
|30 сентября, воскресенье
|15:30
|Ливингстон
|1:0
|Рейнджерс
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ливингстон
|38
|13
|10
|15
|41:46
|-5
|49
|2.
|Хиберниан
|38
|11
|12
|15
|38:42
|-4
|45
|3.
|Сент-Миррен
|38
|10
|14
|14
|33:51
|-18
|44
|4.
|Абердин
|38
|10
|11
|17
|41:46
|-5
|41
|5.
|Сент-Джонстон
|38
|8
|11
|19
|24:51
|-27
|35
|6.
|Данди
|38
|6
|11
|21
|34:64
|-30
|29