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Рейнджерс - Ливингстон

31.07.2021, Суббота, 15:30 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-лига, 1 тур Рейнджерс - Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), группа A
4 тур
12 мая, среда 20:00 Ливингстон 0:3 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021)
30 тур
3 марта, среда 21:00 Ливингстон 0:1 Рейнджерс
12 тур
25 октября, воскресенье 18:00 Рейнджерс 2:0 Ливингстон
4 тур
16 августа, воскресенье 18:30 Ливингстон 0:0 Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
16 февраля, воскресенье 18:00 Рейнджерс 1:0 Ливингстон
13 тур
10 ноября, воскресенье 18:00 Ливингстон 0:2 Рейнджерс
5 тур
14 сентября, суббота 17:00 Рейнджерс 3:1 Ливингстон
Шотландия. Премьер-лига (2018/2019)
23 тур
27 января, воскресенье 19:00 Ливингстон 0:3 Рейнджерс
14 тур
24 ноября, суббота 18:00 Рейнджерс 3:0 Ливингстон
7 тур
30 сентября, воскресенье 15:30 Ливингстон 1:0 Рейнджерс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 38 29 6 3 92:22 +70 93
2. Рейнджерс 38 27 8 3 80:31 +49 89
3. Хартс 38 17 10 11 54:44 +10 61
4. Данди Юнайтед 38 12 12 14 37:44 -7 48
5. Мазервелл 38 12 10 16 42:61 -19 46
6. Росс Каунти 38 10 11 17 47:61 -14 41
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