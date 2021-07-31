Рейнджерс - Ливингстон

|4 тур
|12 мая, среда
|20:00
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|4 тур
|12 мая, среда
|20:00
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|30 тур
|3 марта, среда
|21:00
|Ливингстон
|0:1
|Рейнджерс
|12 тур
|25 октября, воскресенье
|18:00
|Рейнджерс
|2:0
|Ливингстон
|4 тур
|16 августа, воскресенье
|18:30
|Ливингстон
|0:0
|Рейнджерс
|27 тур
|16 февраля, воскресенье
|18:00
|Рейнджерс
|1:0
|Ливингстон
|13 тур
|10 ноября, воскресенье
|18:00
|Ливингстон
|0:2
|Рейнджерс
|5 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Рейнджерс
|3:1
|Ливингстон
|23 тур
|27 января, воскресенье
|19:00
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|14 тур
|24 ноября, суббота
|18:00
|Рейнджерс
|3:0
|Ливингстон
|7 тур
|30 сентября, воскресенье
|15:30
|Ливингстон
|1:0
|Рейнджерс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|38
|29
|6
|3
|92:22
|+70
|93
|2.
|Рейнджерс
|38
|27
|8
|3
|80:31
|+49
|89
|3.
|Хартс
|38
|17
|10
|11
|54:44
|+10
|61
|4.
|Данди Юнайтед
|38
|12
|12
|14
|37:44
|-7
|48
|5.
|Мазервелл
|38
|12
|10
|16
|42:61
|-19
|46
|6.
|Росс Каунти
|38
|10
|11
|17
|47:61
|-14
|41