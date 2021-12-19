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Теплице - Млада Болеслав

19.12.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 19 тур Теплице - Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
5 тур
21 августа, суббота 17:00 Млада Болеслав 3:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
26 тур
11 апреля, воскресенье 17:00 Теплице 1:3 Млада Болеслав
10 тур
6 декабря, воскресенье 18:00 Млада Болеслав 0:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
18 тур
1 декабря, воскресенье 16:30 Млада Болеслав 3:1 Теплице
4 тур
18 сентября, среда 19:00 Теплице 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
21 тур
15 февраля, пятница 20:00 Теплице 0:2 Млада Болеслав
7 тур
1 сентября, суббота 18:00 Млада Болеслав 1:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
24 тур
13 апреля, пятница 19:00 Теплице 1:1 Млада Болеслав
10 тур
14 октября, суббота 18:00 Млада Болеслав 2:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
18 тур
27 февраля, понедельник 19:00 Млада Болеслав 1:1 Теплице
4 тур
19 августа, пятница 19:35 Теплице 1:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
21 тур
12 марта, суббота 19:00 Теплице 0:0 Млада Болеслав
7 тур
19 сентября, суббота 21:15 Млада Болеслав 4:3 Теплице
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
22 тур
4 апреля, суббота 18:00 Теплице 5:0 Млада Болеслав
8 тур
19 сентября, пятница 22:15 Млада Болеслав 3:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
21 тур
24 марта, понедельник 21:00 Теплице 0:1 Млада Болеслав
7 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:0 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
30 тур
1 июня, суббота 19:00 Млада Болеслав 0:4 Теплице
1 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Теплице 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Млада Болеслав 0:1 Теплице
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Теплице 1:3 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
23 тур
9 апреля, суббота 21:00 Теплице 1:2 Млада Болеслав
9 тур
19 сентября, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:3 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
26 тур
25 апреля, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 0:1 Теплице
12 тур
24 октября, суббота 20:15 Теплице 2:2 Млада Болеслав
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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