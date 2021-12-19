Теплице - Млада Болеслав

|5 тур
|21 августа, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|3:1
|Теплице
|5 тур
|21 августа, суббота
|17:00
|Млада Болеслав
|3:1
|Теплице
|26 тур
|11 апреля, воскресенье
|17:00
|Теплице
|1:3
|Млада Болеслав
|10 тур
|6 декабря, воскресенье
|18:00
|Млада Болеслав
|0:2
|Теплице
|18 тур
|1 декабря, воскресенье
|16:30
|Млада Болеслав
|3:1
|Теплице
|4 тур
|18 сентября, среда
|19:00
|Теплице
|2:0
|Млада Болеслав
|21 тур
|15 февраля, пятница
|20:00
|Теплице
|0:2
|Млада Болеслав
|7 тур
|1 сентября, суббота
|18:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Теплице
|24 тур
|13 апреля, пятница
|19:00
|Теплице
|1:1
|Млада Болеслав
|10 тур
|14 октября, суббота
|18:00
|Млада Болеслав
|2:2
|Теплице
|18 тур
|27 февраля, понедельник
|19:00
|Млада Болеслав
|1:1
|Теплице
|4 тур
|19 августа, пятница
|19:35
|Теплице
|1:2
|Млада Болеслав
|21 тур
|12 марта, суббота
|19:00
|Теплице
|0:0
|Млада Болеслав
|7 тур
|19 сентября, суббота
|21:15
|Млада Болеслав
|4:3
|Теплице
|22 тур
|4 апреля, суббота
|18:00
|Теплице
|5:0
|Млада Болеслав
|8 тур
|19 сентября, пятница
|22:15
|Млада Болеслав
|3:0
|Теплице
|21 тур
|24 марта, понедельник
|21:00
|Теплице
|0:1
|Млада Болеслав
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|1:0
|Теплице
|30 тур
|1 июня, суббота
|19:00
|Млада Болеслав
|0:4
|Теплице
|1 тур
|29 июля, воскресенье
|19:00
|Теплице
|1:0
|Млада Болеслав
|23 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:00
|Млада Болеслав
|0:1
|Теплице
|9 тур
|2 октября, воскресенье
|19:00
|Теплице
|1:3
|Млада Болеслав
|23 тур
|9 апреля, суббота
|21:00
|Теплице
|1:2
|Млада Болеслав
|9 тур
|19 сентября, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|3:3
|Теплице
|26 тур
|25 апреля, воскресенье
|19:00
|Млада Болеслав
|0:1
|Теплице
|12 тур
|24 октября, суббота
|20:15
|Теплице
|2:2
|Млада Болеслав
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19