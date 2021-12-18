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Словацко - Яблонец

18.12.2021, Суббота, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 19 тур Словацко - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
5 тур
22 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 1:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
18 тур
7 февраля, воскресенье 16:00 Яблонец Словацко
2 тур
29 августа, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
17 тур
25 ноября, понедельник 20:00 Словацко 1:1 Яблонец
3 тур
28 июля, воскресенье 17:30 Яблонец 6:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
25 тур
16 марта, суббота 17:00 Словацко 0:0 Яблонец
11 тур
7 октября, воскресенье 16:00 Яблонец 2:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
30 тур
26 мая, суббота 17:00 Яблонец 2:0 Словацко
1 тур
29 июля, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
17 тур
18 февраля, суббота 17:30 Словацко 0:0 Яблонец
3 тур
13 августа, суббота 18:00 Яблонец 2:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
26 тур
23 апреля, суббота 18:00 Яблонец 3:1 Словацко
12 тур
31 октября, суббота 19:00 Словацко 1:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
17 тур
20 февраля, пятница 22:15 Словацко 1:2 Яблонец
3 тур
9 августа, суббота 19:00 Яблонец 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
17 тур
22 февраля, суббота 20:00 Словацко 1:0 Яблонец
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 2:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
22 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Яблонец 4:1 Словацко
8 тур
22 сентября, суббота 20:20 Словацко 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
23 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Яблонец 1:0 Словацко
9 тур
3 октября, понедельник 20:30 Словацко 1:0 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
19 марта, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
7 тур
29 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 3:0 Словацко
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
28 ноября, суббота 18:00 Словацко 1:1 Яблонец
2 тур
3 августа, понедельник 19:30 Яблонец 3:2 Словацко
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 35 26 7 2 63:21 +42 85
2. Славия П 35 24 6 5 80:27 +53 78
3. Спарта 35 22 7 6 72:40 +32 73
4. Словацко 35 21 5 9 59:38 +21 68
5. Баник 35 15 10 10 60:48 +12 55
6. Градец-Кралове 35 10 14 11 44:52 -8 44
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