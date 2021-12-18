Словацко - Яблонец

|5 тур
|22 августа, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|1:1
|Словацко
|18 тур
|7 февраля, воскресенье
|16:00
|Яблонец
|Словацко
|2 тур
|29 августа, суббота
|18:00
|Словацко
|1:1
|Яблонец
|17 тур
|25 ноября, понедельник
|20:00
|Словацко
|1:1
|Яблонец
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|17:30
|Яблонец
|6:0
|Словацко
|25 тур
|16 марта, суббота
|17:00
|Словацко
|0:0
|Яблонец
|11 тур
|7 октября, воскресенье
|16:00
|Яблонец
|2:0
|Словацко
|17 тур
|18 февраля, суббота
|17:30
|Словацко
|0:0
|Яблонец
|3 тур
|13 августа, суббота
|18:00
|Яблонец
|2:2
|Словацко
|26 тур
|23 апреля, суббота
|18:00
|Яблонец
|3:1
|Словацко
|12 тур
|31 октября, суббота
|19:00
|Словацко
|1:1
|Яблонец
|17 тур
|20 февраля, пятница
|22:15
|Словацко
|1:2
|Яблонец
|3 тур
|9 августа, суббота
|19:00
|Яблонец
|1:1
|Словацко
|17 тур
|22 февраля, суббота
|20:00
|Словацко
|1:0
|Яблонец
|3 тур
|4 августа, воскресенье
|19:00
|Яблонец
|2:1
|Словацко
|22 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|4:1
|Словацко
|8 тур
|22 сентября, суббота
|20:20
|Словацко
|0:1
|Яблонец
|23 тур
|1 апреля, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|1:0
|Словацко
|9 тур
|3 октября, понедельник
|20:30
|Словацко
|1:0
|Яблонец
|21 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Словацко
|1:1
|Яблонец
|7 тур
|29 августа, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|3:0
|Словацко
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44