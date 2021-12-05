Богемианс 1905 - Яблонец

|3 тур
|8 августа, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|2:2
|Богемианс 1905
|3 тур
|8 августа, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|2:2
|Богемианс 1905
|25 тур
|2 апреля, пятница
|19:00
|Богемианс 1905
|0:0
|Яблонец
|9 тур
|8 декабря, вторник
|19:00
|Яблонец
|2:1
|Богемианс 1905
|30 тур
|14 июня, воскресенье
|18:00
|Богемианс 1905
|3:0
|Яблонец
|1 тур
|12 июля, пятница
|19:00
|Яблонец
|2:0
|Богемианс 1905
|29 тур
|21 апреля, воскресенье
|18:00
|Богемианс 1905
|1:0
|Яблонец
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|3:1
|Богемианс 1905
|22 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|Яблонец
|2:1
|Богемианс 1905
|8 тур
|23 сентября, суббота
|18:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Яблонец
|19 тур
|4 марта, суббота
|17:00
|Яблонец
|0:0
|Богемианс 1905
|5 тур
|26 августа, пятница
|21:15
|Богемианс 1905
|2:0
|Яблонец
|16 тур
|5 декабря, суббота
|19:30
|Богемианс 1905
|2:1
|Яблонец
|2 тур
|2 августа, воскресенье
|19:00
|Яблонец
|2:2
|Богемианс 1905
|18 тур
|28 февраля, суббота
|16:00
|Яблонец
|3:0
|Богемианс 1905
|4 тур
|16 августа, суббота
|19:00
|Богемианс 1905
|1:2
|Яблонец
|29 тур
|25 мая, воскресенье
|20:00
|Яблонец
|1:2
|Богемианс 1905
|15 тур
|24 ноября, воскресенье
|20:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Яблонец
|17 тур
|17 февраля, пятница
|23:15
|Богемианс 1905
|1:2
|Яблонец
|3 тур
|15 августа, понедельник
|20:30
|Яблонец
|5:0
|Богемианс 1905
|19 тур
|4 марта, пятница
|22:15
|Богемианс 1905
|0:1
|Яблонец
|5 тур
|15 августа, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|3:1
|Богемианс 1905
|17 тур
|28 февраля, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|3:0
|Богемианс 1905
|3 тур
|9 августа, воскресенье
|18:00
|Богемианс 1905
|0:1
|Яблонец
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19