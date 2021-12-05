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Богемианс 1905 - Яблонец

05.12.2021, Воскресенье, 17:00 мск Чехия. Синот Лига, 17 тур Богемианс 1905 - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2021/2022)
3 тур
8 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2020/2021)
25 тур
2 апреля, пятница 19:00 Богемианс 1905 0:0 Яблонец
9 тур
8 декабря, вторник 19:00 Яблонец 2:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2019/2020)
30 тур
14 июня, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 3:0 Яблонец
1 тур
12 июля, пятница 19:00 Яблонец 2:0 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 1:0 Яблонец
15 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
31 марта, суббота 16:00 Яблонец 2:1 Богемианс 1905
8 тур
23 сентября, суббота 18:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
19 тур
4 марта, суббота 17:00 Яблонец 0:0 Богемианс 1905
5 тур
26 августа, пятница 21:15 Богемианс 1905 2:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
5 декабря, суббота 19:30 Богемианс 1905 2:1 Яблонец
2 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
18 тур
28 февраля, суббота 16:00 Яблонец 3:0 Богемианс 1905
4 тур
16 августа, суббота 19:00 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Яблонец 1:2 Богемианс 1905
15 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
17 февраля, пятница 23:15 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
3 тур
15 августа, понедельник 20:30 Яблонец 5:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
19 тур
4 марта, пятница 22:15 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
5 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
17 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Яблонец 3:0 Богемианс 1905
3 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пардубице 35 9 10 16 42:68 -26 37
2. Фастав 35 9 9 17 43:60 -17 36
3. Богемианс 1905 35 8 10 17 45:61 -16 34
4. Яблонец 35 6 16 13 27:48 -21 34
5. Теплице 35 8 5 22 33:59 -26 29
6. Карвина 35 3 10 22 33:63 -30 19
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