Теплице - Фастав

|3 тур
|7 августа, суббота
|17:00
|Фастав
|3:0
|Теплице
|30 тур
|2 мая, воскресенье
|16:00
|Теплице
|0:0
|Фастав
|14 тур
|23 декабря, среда
|17:00
|Фастав
|2:3
|Теплице
|3 тур
|28 июня, воскресенье
|15:30
|Теплице
|4:1
|Фастав
|19 тур
|7 декабря, суббота
|16:30
|Теплице
|2:1
|Фастав
|5 тур
|9 августа, пятница
|19:00
|Фастав
|1:0
|Теплице
|19 тур
|15 декабря, суббота
|17:00
|Теплице
|2:1
|Фастав
|5 тур
|18 августа, суббота
|18:00
|Фастав
|1:0
|Теплице
|20 тур
|10 марта, суббота
|21:00
|Теплице
|2:1
|Фастав
|6 тур
|9 сентября, суббота
|18:00
|Фастав
|2:0
|Теплице
|24 тур
|15 апреля, суббота
|18:00
|Фастав
|0:2
|Теплице
|10 тур
|15 октября, суббота
|18:00
|Теплице
|2:0
|Фастав
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пардубице
|35
|9
|10
|16
|42:68
|-26
|37
|2.
|Фастав
|35
|9
|9
|17
|43:60
|-17
|36
|3.
|Богемианс 1905
|35
|8
|10
|17
|45:61
|-16
|34
|4.
|Яблонец
|35
|6
|16
|13
|27:48
|-21
|34
|5.
|Теплице
|35
|8
|5
|22
|33:59
|-26
|29
|6.
|Карвина
|35
|3
|10
|22
|33:63
|-30
|19