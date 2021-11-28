Славия - Теплице

|2 тур
|30 июля, пятница
|20:00
|Теплице
|1:3
|Славия
|20 тур
|21 февраля, воскресенье
|18:30
|Теплице
|1:1
|Славия
|4 тур
|18 сентября, пятница
|21:00
|Славия
|5:1
|Теплице
|16 тур
|10 ноября, воскресенье
|19:00
|Славия
|3:0
|Теплице
|2 тур
|21 июля, воскресенье
|20:00
|Теплице
|1:5
|Славия
|20 тур
|9 февраля, суббота
|19:00
|Славия
|2:0
|Теплице
|6 тур
|25 августа, суббота
|20:00
|Теплице
|0:3
|Славия
|20 тур
|12 марта, воскресенье
|19:30
|Славия
|2:1
|Теплице
|6 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:15
|Теплице
|2:2
|Славия
|26 тур
|23 апреля, суббота
|21:15
|Славия
|2:2
|Теплице
|12 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:30
|Теплице
|0:1
|Славия
|18 тур
|28 февраля, суббота
|22:15
|Славия
|2:2
|Теплице
|4 тур
|16 августа, суббота
|22:15
|Теплице
|2:1
|Славия
|19 тур
|10 марта, понедельник
|21:15
|Теплице
|1:0
|Славия
|5 тур
|19 августа, понедельник
|22:15
|Славия
|0:7
|Теплице
|21 тур
|31 марта, воскресенье
|20:05
|Теплице
|1:1
|Славия
|7 тур
|19 сентября, среда
|20:00
|Славия
|2:0
|Теплице
|18 тур
|27 февраля, понедельник
|21:00
|Славия
|0:0
|Теплице
|4 тур
|22 августа, понедельник
|20:30
|Теплице
|0:0
|Славия
|20 тур
|13 марта, воскресенье
|19:00
|Славия
|4:1
|Теплице
|6 тур
|23 августа, понедельник
|20:00
|Теплице
|2:1
|Славия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|35
|26
|7
|2
|63:21
|+42
|85
|2.
|Славия П
|35
|24
|6
|5
|80:27
|+53
|78
|3.
|Спарта
|35
|22
|7
|6
|72:40
|+32
|73
|4.
|Словацко
|35
|21
|5
|9
|59:38
|+21
|68
|5.
|Баник
|35
|15
|10
|10
|60:48
|+12
|55
|6.
|Градец-Кралове
|35
|10
|14
|11
|44:52
|-8
|44